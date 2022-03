Carnaval Flers Flers Catégories d’évènement: Flers

Flers Orne Flers Le carnaval envahit la ville de Flers. Le défilé est animé par la MJC, la Bacudata, Oxyjeunes, l’école de cirque Tempo, des Super-Héros géants et un camion de pompiers. 2 arrêts sont prévus place Saint-Germain pour danser sur les

chorégraphies préparées par la MJC et par Oxyjeunes. Répétitions des chorégraphies :

• 9 et 16 Mars de 16h30 à 17h30

à la MJC sur «Tahiti» de KeenV

(gratuit et ouvert à tous)

Infos sur : mjc-flers.fr

• Chorégraphie «Boomer» de Gaël Faye

