Carnaval étudiant de Caen Université de Caen Normandie Caen, jeudi 28 mars 2024.

Carnaval étudiant de Caen Université de Caen Normandie Caen Calvados

Le Carnaval étudiant de Caen est de retour le jeudi 28 mars 2024 ! L’édition 2023 avait établi un nouveau record en terme de fréquentation, que nous réserve 2024 ?

Au programme de cette journée festive Rassemblement sur l’esplanade de l’Université à 14h00.Départ du défilé à 15h00.Des concerts et Dj sets NRJ Extravadance au Parc des expositions (de 16h00 à 23h00) avec Dj BensNaeleckMake SenseMorgan Nagoya

Plus de renseignements sur le site officiel du Carnaval de Caen.

Crédits photo © Itinera Magica.

Le Carnaval étudiant de Caen est de retour le jeudi 28 mars 2024 ! L’édition 2023 avait établi un nouveau record en terme de fréquentation, que nous réserve 2024 ?

Au programme de cette journée festive Rassemblement sur l’esplanade de l’Université à 14h00.Départ du défilé à 15h00.Des concerts et Dj sets NRJ Extravadance au Parc des expositions (de 16h00 à 23h00) avec Dj BensNaeleckMake SenseMorgan Nagoya

Plus de renseignements sur le site officiel du Carnaval de Caen.

Crédits photo © Itinera Magica. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-28 14:00:00

fin : 2024-03-28 23:00:00

Université de Caen Normandie Esplanade de la Paix

Caen 14000 Calvados Normandie

L’événement Carnaval étudiant de Caen Caen a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Caen la Mer