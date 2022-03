Carnaval étudiant de Caen Caen, 7 avril 2022, Caen.

Carnaval étudiant de Caen Université de Caen Normandie Esplanade de la Paix Caen

2022-04-07 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-07 Université de Caen Normandie Esplanade de la Paix

Caen Calvados

Après deux années d’absence, le Carnaval étudiant de Caen est de retour pour sa 23ème édition !

Cette année encore, Caen accueillera le plus grand Carnaval étudiant d’Europe, un rendez-vous immanquable ! Chaque année, ce sont près de 20 000 étudiants qui viennent défiler et s’amuser dans les rues de Caen.

Découvrez bientôt sur le site officiel de l’événement, le parcours et le programme complet de cette journée festive !

Crédits photo : © Itinera Magica.

dernière mise à jour : 2022-03-25 par