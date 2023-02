Carnaval et tartiflette Saint-Saviol Saint-Saviol Catégories d’Évènement: Saint-Saviol

Vienne Saint-Saviol A partir de 14h30 :

Préparation de masques

Parade déguisée dans les rues

Procès de Monsieur Carnaval

Goûter

Jeux (chamboule tout, puissance 4 géant, petits chevaux, course en sacs…

3€ l’après-midi A partir de 19h30

Repas (apéro, tartiflette / salade, dessert, café) animé par Flash Dance.

15€ adulte

8€ enfant

