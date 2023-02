CARNAVAL ET SPECTACLE Xures MT DU PAYS LUNEVILLOIS Xures Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Meurthe-et-Moselle Xures Meurthe-et-Moselle Carnaval ce dimanche 05 mars à Xures à la salle polyvalente. Défilé dans les rues du village à partir de 14h45 puis RDV à la salle polyvalente pour un spectacle tout public : L’étrange hiver de Couac. Informations et réservations au 06 15 69 07 45 ou au jtsanon54@gmail.com jtsanon54@gmail.com +33 6 15 69 07 45 JTSânon

