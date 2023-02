Carnaval et repas dansant Bellegarde Catégories d’Évènement: Bellegarde

Loiret Carnaval et repas dansant : à partir de 14h, défilé déguisé gratuit et ouvert à tous sur la parvis de la salle des fêtes. Vente de confettis, boissons, goûters… sur la place de l’église. A partir de 19h30 : repas dansant à la salle des fêtes : Tartiflette, préparée par “Au Fil des Roses” et tarte aux pommes préparée par la boulangerie Hernanz Sellier. Apéritif offert aux participants qui porteront une perruque. Avec le soutien du comité des fêtes, de la boutique des gourmands et de l’association enfants et loisirs. Bénéfices pour l’organisation de la boom des CM2 et des fêtes des écoles maternelle et élémentaire de Bellegarde et Quiers-sur-Bezonde. Inscription et règlement à glisser dans la boîte aux lettres 5 avenue Quiétudes à Bellegarde à l’ordre “APE les Canailles” avant le 18/02. Carnaval et repas dansant ape.bellegarde.quiers@gmail.com +33 6 71 86 06 87 APE les Canailles

