Carnaval et repas dansant Bellegarde, samedi 23 mars 2024.

Carnaval et repas dansant Bellegarde Loiret

Carnaval et repas dansant : à partir de 14h, défilé déguisé sur le thème des JO 2024 gratuit et ouvert à tous sur la parvis de la salle des fêtes. A partir de 19h30 : repas dansant à la salle des fêtes avec DJ Anim’Steph sur inscription à l’APE. Menu : rougail saucisse ou chili végétarien riz et café gourmand. Menu enfant : poulet panés, gratin de pâtes et glace. Un apéritif sera offert à tous les déguisés.0 EUR.

Avenue Madame de Montespan

Bellegarde 45270 Loiret Centre-Val de Loire ape.bellegarde.quiers@gmail.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 19:30:00

fin : 2024-03-23



L’événement Carnaval et repas dansant Bellegarde a été mis à jour le 2024-01-29 par OT GATINAIS SUD