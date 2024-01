Carnaval et goûter Vaudrey, samedi 24 février 2024.

Le carnaval est ouvert à tous les enfants fréquentant la commune accompagnés d’au moins un des parents ou adulte ET déguisés.

Musique et création de masque de Carnaval pour s’amuser.

Crêpes et boissons pour se régaler.

Inscription obligatoire avant le 17/02/2024 .

Salle des fêtes

Vaudrey 39380 Jura Bourgogne-Franche-Comté foyerruraldevaudrey@laposte.net

Début : 2024-02-24 15:30:00

fin : 2024-02-24 17:00:00



