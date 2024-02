Carnaval et concerts Les oiseaux mécaniques Lestiac-sur-Garonne, samedi 2 mars 2024.

Carnaval et concerts Les oiseaux mécaniques Lestiac-sur-Garonne Gironde

Et c’est parti pour le fameux Carnaval des Oiseaux !!

Cette année, c’est thématique : A poils ou à plumes ! Sans mauvais jeu de mot (quoi que!) c’est l’occasion de revêtir vos plus beaux plumages ou votre plus belle moumoute pour venir festoyer avec nous pendant cette journée qui s’annonce haute en couleurs !

Au programme :

16h Ouverture des portes pour l’aprem Kidz

Collectif Billie Attractions foraines décalées

Atelier customisation de costumes, costumerie, maquillages avec la cie Montreurs d’étoiles

18h : Grand défilé en musique avec le club d’improvisation libre même pas peur

19h : Début du repas

21h : Boyz achtung Duo krautrock poétique et burlesque

22h30 : Garce Duo mathrock

23:30 : The Space girls Dj set féministe avec du hip hop et des basses

Entrée prix libre a partir de 5 euros + 2 euros d’adhésion aux Oiseaux // Gratuit pour les -12 ans 5 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-02 16:00:00

fin : 2024-03-03 23:30:00

Les oiseaux mécaniques 84 Route de Bordeaux

Lestiac-sur-Garonne 33550 Gironde Nouvelle-Aquitaine lesoiseauxmecaniques@gmail.com

L’événement Carnaval et concerts Lestiac-sur-Garonne a été mis à jour le 2024-02-26 par OT Cadillac-Podensac