CARNAVAL ET CAFÉ ASSOCIATIF Au comptoir gourmand Wisembach, samedi 2 mars 2024.

Samedi

Défilé de CANAVAL pour les enfants, départ de la Mairie à 17h30 (les enfants sont sous la responsabilité des parents).

Suivi d’un Café Associatif à partir de 18h30.

Venez faire la fête, entre amis ou en famille.

Planchettes Apéro charcuterie et/ou fromage, knacks/chips, bar, beignets, crêpes.

Récompenses pour les plus beaux costumes à partir de 20h (Plusieurs lots à gagner).

Réservation possible et renseignements (places limitées dans la salle).Tout public

0 EUR.

Au comptoir gourmand 1bis Rue du Diarupt

Wisembach 88520 Vosges Grand Est

