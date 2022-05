Carnaval estival Hilsenheim Hilsenheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Hilsenheim

Carnaval estival Hilsenheim, 28 mai 2022, Hilsenheim.

2022-05-28 16:11:00 – 2022-05-28

Hilsenheim Bas-Rhin Hilsenheim N ayant pas pu le faire en février, l’Office voulait marquer le coup…

Préparez vos déguisements et venez applaudir le défilé de chars. Venez nombreux au bal animé par un DJ l entrée est gratuite. +33 3 88 85 40 01 N ayant pas pu le faire en février, l’Office voulait marquer le coup…

Préparez vos déguisements et venez applaudir le défilé de chars. Venez nombreux au bal animé par un DJ l entrée est gratuite. Hilsenheim

