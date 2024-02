CARNAVAL ESPONDEILHAN Espondeilhan, samedi 9 mars 2024.

CARNAVAL ESPONDEILHAN Espondeilhan Hérault

Mets ton plus beau déguisment et viens fêter le carnaval avec tes amis ! Au programme

-14h30 Départ défilé parc communal

– 16h00 Jugement de M. Carnaval

– Flash mob (infos sur les réseaux sociaux).

Buvette et restauration sur place.

Début : 2024-03-09 14:30:00

fin : 2024-03-09

Espondeilhan 34290 Hérault Occitanie cdfespondeilhan@gmail.com

