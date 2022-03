CARNAVAL ES ARRIBAT ! Pézenas, 19 février 2022, Pézenas.

CARNAVAL ES ARRIBAT ! Pézenas

2022-02-19 21:00:00 – 2022-02-19

Pézenas Hérault

Programme :

Samedi 19 Février

18h30 : Rendez-vous dans la cour d’Honneur de la Mairie (rue Massillon) pour un Charivari carnavalesque dans le centre historique de la ville.

Vendredi 25 Février

Soirée Blanche LOUS MACHOUS “Tous en Panel” à partir de 19h au Café Le Plaza pour un apéro “chantant”

Samedi 26 Février

de 19h à 1h : Rendez-vous à la Maison du Peuple

Balleti LOUS MACHOUS

Soirée déguisée thème : “A LA FERME”

Entrée gratuite sur présentation du pass vaccinal (obligatoire)

Fermeture du bar à 00h30 afin de respecter l’horaire de fermeture à 1h00

Dimanche 27 Février

de 9h à 15h : Rendez-vous dans la cour d’Honneur de la Mairie (rue Massillon) pour le deuxième championnat du monde du ragoût d’escoubilles organisé par le XV POQUELIN

12h : Remise des prix et dégustation du ragoût (10€ le repas) Buvette et animation musicale toute la journée

de 19h à 1h00 : Rendez-vous à la Maison du Peuple

Balleti LOUS MACHOUS

Soirée déguisée : “LA KITCH MADE IN MACHOUS”

Entrée gratuite sur présentation du pass vaccinal (obligatoire)

Fermeture du bar à 00h30 afin de respecter l’horaire de fermeture à 1h00

Lundi 28 Février

LUNDI GRAS

21h00 : Rendez-vous Place Gambetta

Chasse au Tamarou dans les rues de la ville au son des fifres et tambours (charivari endiablé, danses traditionnelles) conduite par les FADAS DU TAMAROU

Mardi 1er Mars

MARDI GRAS

11h00 : Rendez-vous dans la cour d’Honneur de la Mairie (rue Massillon) apéritif offert par la ville et les AMIS DU POULAIN

Défilé carnavalesque et charivari dans les rues de la ville orchestré par les AMIS DU POULAIN . Pauses animées par la fanfare des GOULAMAS’K

15h et 21h : Départ de la cour d’honneur de la Mairie

Vendredi 18 Mars

CARNAVAL DES ECOLES

de 14h à 15h45

Rendez-vous Place Boby Lapointe

Rassemblement en musique et danses avec les musiciens des AMIS DU POULAIN et LES FADAS DU TAMAROU

– Charivari dans les rues de Pézenas avec les écoles maternelles, élémentaires et les structures Petite enfance de Pézenas

– Crémation du Roi Carnaval et goûter offert par la ville

Il ne peut y avoir d’année sans Carnaval. Il rythme le passage de l’hiver au printemps comme les saisons rythment la vie du monde et des hommes depuis que le monde et les hommes sont.

Carnaval incarne le renouveau de la nature et des sens, il symbolise cette régénération qui met fin à l’hiver et provoque un réveil des énergies.

Pézenas

