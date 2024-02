Carnaval en selle ! Les sabots dans l’eau Lachapelle-sous-Chaux, mercredi 21 février 2024.

Carnaval en selle ! Les sabots dans l’eau Lachapelle-sous-Chaux Territoire de Belfort

Les Sabots dans l’Eau vous propose son premier carnaval à poney, à cheval ! Venez déguisés ou choisissez dans la mallette. Au programme on s’occupe de nos montures, on les déguise, on les maquille (et nous aussi!), puis c’est parti pour des jeux sur le thème du Carnaval et ensuite une petite balade en direction du Malsaucy. Au retour, nous vous offrons les beignets ! Ouverts à tous ! 25 25 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-21 13:30:00

fin : 2024-02-21 16:30:00

Les sabots dans l’eau 17B Rue de Bellevue

Lachapelle-sous-Chaux 90300 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté lessabotsdansleau90@gmail.com

L’événement Carnaval en selle ! Lachapelle-sous-Chaux a été mis à jour le 2024-02-16 par COORDINATION BELFORT