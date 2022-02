Carnaval En Jacca-Marots : ateliers et déambulation Mairie de Colomiers Colomiers Catégories d’évènement: Colomiers

Haute-Garonne

Carnaval En Jacca-Marots : ateliers et déambulation

du mercredi 23 février au lundi 4 avril à Mairie de Colomiers

### **Dates** * ### Ateliers les mercredi 23, lundi 28 février, mardi 1er et mercredi 02 mars (après-midi) * ### Carnaval En-Jacca et les Marots : le vendredi 04 mars (après-midi) Fabrique ton déguisement pour le Carnaval d’En Jacca et des Marots (le 04/03). Un tee-shirt qui traîne, un vieux pull…de la récup’… Avec tout ça, tu pourras te créer un super déguisement de Carnaval et les accessoires qui vont avec. Un atelier pour les jeunes créatifs qui veulent s’amuser pendant les vacances. Cette semaine festive se clôturera avec une déambulation le vendredi 4 mars à partir de 15h30 animée par la compagnie Apito ! **Plus d’infos** Maison citoyenne En-Jacca : 05 61 15 31 81 mc-en-jacca@mairie-colomiers.fr > [Télécharger le programme de la Maison citoyenne](https://www.ville-colomiers.fr/mon-quotidien/maisons-citoyennes/programmation-et-agenda-des-maisons-citoyennes-428.html) Horaires ——– 14h – 17h30 **Détails sur le lieu**: Maison citoyenne En-Jacca Maison citoyenne En-Jacca Mairie de Colomiers 1 Place Alex Raymond, 31770 Colomiers Colomiers Plein Centre Haute-Garonne

