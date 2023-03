CARNAVAL D’YSSINGEAUX Yssingeaux Catégories d’Évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

CARNAVAL D’YSSINGEAUX, 1 avril 2023, Yssingeaux . CARNAVAL D’YSSINGEAUX Centre-ville & Foyer Rural Yssingeaux Haute-Loire

2023-04-01 – 2023-04-02 Yssingeaux

Haute-Loire 1er & 2 avril : week-end fête foraine & bal déguisé – D. 30 avril : Corso, défilé de chars et groupes de musiques. Dès le début d’après-midi : Ateliers maquillage, concours du meilleur déguisement et goûter enfants. folyss43@gmail.com +33 6 48 06 60 68 Yssingeaux

