Carnaval d’Yssingeaux Yssingeaux Yssingeaux Catégories d’évènement: Haute-Loire

Yssingeaux

Carnaval d’Yssingeaux Yssingeaux, 2 avril 2022, Yssingeaux. Carnaval d’Yssingeaux Yssingeaux

2022-04-02 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-03

Yssingeaux Haute-Loire Yssingeaux La Fol’Yss annonce le retour de la 74ème édition du Carnaval. folyss43@gmail.com +33 4 71 59 10 76 https://www.office-de-tourisme-des-sucs-aux-bords-de-loire.fr/ Yssingeaux

dernière mise à jour : 2022-02-11 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Yssingeaux Autres Lieu Yssingeaux Adresse Ville Yssingeaux lieuville Yssingeaux Departement Haute-Loire

Yssingeaux Yssingeaux Haute-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/yssingeaux/

Carnaval d’Yssingeaux Yssingeaux 2022-04-02 was last modified: by Carnaval d’Yssingeaux Yssingeaux Yssingeaux 2 avril 2022 Haute-Loire Yssingeaux

Yssingeaux Haute-Loire