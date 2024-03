CARNAVAL DURTAL Durtal, dimanche 24 mars 2024.

CARNAVAL DURTAL Durtal Maine-et-Loire

Cap sur le carnaval, dimanche 24 mars !

Petits et grands, venez fêter Carnaval et célébrer comme il se doit l’arrivée des beaux jours, avec les enfants des écoles maternelles et primaires du Territoire. Sortez vos déguisements et maquillages et venez chanter, danser, faire de la musique dans les rues, jeter des confettis, défiler… autour de la Compagnie ALAGOS.

De nombreuses animations et surprises sont au programme.

Jeux et rire garantis !

Buvette sur place .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:00:00

fin : 2024-03-24

Place des Terrasses

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire ape.rrondreux@gmail.com

L’événement CARNAVAL DURTAL Durtal a été mis à jour le 2024-03-07 par eSPRIT Pays de la Loire