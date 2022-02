Carnaval dunkerquois au Mephisto Saint-Quentin, 19 février 2022, Saint-Quentin.

Carnaval dunkerquois au Mephisto Saint-Quentin

2022-02-19 – 2022-02-19

Saint-Quentin Aisne

Le 19 Février, Le Carnaval De Dunkerque S’Invite Dans Votre Pub, Sors Ton Plus Beau Clet’che, Lave Bien Ton Wiche Ou Tes Tet’Ches

Et Viens Rejoindre La Bande Du Meph, Tous Les Masquelours Se Verront Offrir Une Biére De Bienvenue Et Un Tio Zôt’che …. On Se Retrouve Dans Le Chahut.

Lexique ; https://france3-regions.francetvinfo.fr/sorties-loisirs/evenements/fetes-locales/carnaval

Le 19 Février, Le Carnaval De Dunkerque S’Invite Dans Votre Pub, Sors Ton Plus Beau Clet’che, Lave Bien Ton Wiche Ou Tes Tet’Ches

Et Viens Rejoindre La Bande Du Meph, Tous Les Masquelours Se Verront Offrir Une Biére De Bienvenue Et Un Tio Zôt’che …. On Se Retrouve Dans Le Chahut.

Lexique ; https://france3-regions.francetvinfo.fr/sorties-loisirs/evenements/fetes-locales/carnaval

mephistopub@gmail.com

Le 19 Février, Le Carnaval De Dunkerque S’Invite Dans Votre Pub, Sors Ton Plus Beau Clet’che, Lave Bien Ton Wiche Ou Tes Tet’Ches

Et Viens Rejoindre La Bande Du Meph, Tous Les Masquelours Se Verront Offrir Une Biére De Bienvenue Et Un Tio Zôt’che …. On Se Retrouve Dans Le Chahut.

Lexique ; https://france3-regions.francetvinfo.fr/sorties-loisirs/evenements/fetes-locales/carnaval

MEPHISTO PUB

Saint-Quentin

dernière mise à jour : 2022-02-26 par