Carnaval du vélo Parc Saint-Cyr Villeneuve-sur-Lot, samedi 6 avril 2024.

Le carnaval est de retour ! Cette année, les chars et les animations traversent une grande partie du centre-ville. Départ prévu à 14h30 au Parc Saint-Cyr et l’arrivée aux alentours de 16h Place Lafayette.

Début : 2024-04-06 14:00:00

fin : 2024-04-06

Parc Saint-Cyr Boulevard Saint-Cyr de Cocquard

Villeneuve-sur-Lot 47300 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine mairie@mairie-villeneuvesurlot.fr

