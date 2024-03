Carnaval du Temps des Familles Saint-André-de-Cubzac, dimanche 24 mars 2024.

L’association Le Temps des Familles, en collaboration avec la ville, organise son Carnaval annuel le dimanche 24 mars à partir de 15h au Champ de foire.

Chaque année, les petits Cubzaguaises et Cubzaguais (mais aussi les grands) sont invités à se réunir au cœur de la ville le temps du Carnaval. Avec près de 300 personnes rassemblées pour l’édition 2023, le programme de cette année 2024 est tout aussi attendu

– 15h Rendez-vous sur la place du Champ de foire pour découvrir les stands de maquillage, de création de masques et de jeux.

– 15h45 Départ pour le défilé accompagné de la fanfare “L’Éléphant Brass Machine” par l’association La Tribale Démarche.

– 16h30 Goûter organisé par les Associations de Parents d’Élèves de la commune et Le Temps des Familles.

– 17h Embrasement de M. Carnaval.

L’événement est gratuit, ouvert à tous et sans réservation. EUR.

Place du Champ de Foire

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine

