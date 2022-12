Carnaval du Rugby Morizès Morizès Morizès Catégories d’évènement: Gironde

Morizès

Carnaval du Rugby Morizès, 4 février 2023, Morizès Morizès. Carnaval du Rugby Salle des fêtes Morizès Gironde

2023-02-04 19:30:00 – 2023-02-04 Morizès

Gironde Morizès EUR Rejoignez l’équipe de rugby à XIII de La Réole pour une soirée déguisée à l’occasion du Carnaval à Morizes.

Un bon repas vous y attend (Jambon à la broche, frites, vin, dessert, café) ainsi que des animations toute la soirée. Réservation des repas avant le 20 janvier, amener vos couvert et assiettes à soupe. Rejoignez l’équipe de rugby à XIII de La Réole pour une soirée déguisée à l’occasion du Carnaval à Morizes.

Un bon repas vous y attend (Jambon à la broche, frites, vin, dessert, café) ainsi que des animations toute la soirée. Réservation des repas avant le 20 janvier, amener vos couvert et assiettes à soupe. Rugby XIII La Réole Rugby XIII La Réole

Morizès

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Morizès Autres Lieu Morizès Adresse Salle des fêtes Morizès Gironde Ville Morizès Morizès lieuville Morizès Departement Gironde

Morizès Morizès Morizès Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/morizes-morizes/

Carnaval du Rugby Morizès 2023-02-04 was last modified: by Carnaval du Rugby Morizès Morizès 4 février 2023 Gironde Morizès Salle des fêtes Morizès Gironde Morizès Gironde

Morizès Morizès Gironde