Carnaval du poisson d’Avril Caubeyres Caubeyres Catégories d’évènement: Caubeyres

Lot-et-Garonne

Carnaval du poisson d’Avril Caubeyres, 2 avril 2022, Caubeyres. Carnaval du poisson d’Avril Ecole des petites graines 28Route de Caubeyres Caubeyres

2022-04-02 11:00:00 – 2022-04-02 15:00:00 Ecole des petites graines 28Route de Caubeyres

Caubeyres Lot-et-Garonne Caubeyres Au programme : ateliers pour les enfants, sardinade, défilé, concours de déguisements… Au programme : ateliers pour les enfants, sardinade, défilé, concours de déguisements… +33 5 53 93 01 52 Au programme : ateliers pour les enfants, sardinade, défilé, concours de déguisements… OTCLG

Ecole des petites graines 28Route de Caubeyres Caubeyres

dernière mise à jour : 2022-03-30 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

Détails Catégories d’évènement: Caubeyres, Lot-et-Garonne Autres Lieu Caubeyres Adresse Ecole des petites graines 28Route de Caubeyres Ville Caubeyres lieuville Ecole des petites graines 28Route de Caubeyres Caubeyres Departement Lot-et-Garonne

Caubeyres Caubeyres Lot-et-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/caubeyres/

Carnaval du poisson d’Avril Caubeyres 2022-04-02 was last modified: by Carnaval du poisson d’Avril Caubeyres Caubeyres 2 avril 2022 Caubeyres Lot-et-Garonne

Caubeyres Lot-et-Garonne