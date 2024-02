CARNAVAL DU BURGAUD & SOIREE ROCK CAFÉ LE BURGAUD Le Burgaud, samedi 9 mars 2024.

CARNAVAL DU BURGAUD & SOIREE ROCK CAFÉ LE BURGAUD Le Burgaud Haute-Garonne

Rendez-vous devant l’école primaire, avec vos déguisements les plus fabuleux !

Le défilé est accompagné de musiciens occitans, avec hautbois et percussions. Le goûter se fera sous la halle, puis la déambulation vers la salle des fêtes, où Monsieur Carnaval et les soucis de l’année seront brûlés. Le retour se fera en direction du Café du Burgaud, qui vous proposera un apéritif, et une soirée rock. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-09 16:30:00

fin : 2024-03-09

CAFÉ LE BURGAUD 23 Pl. de la Halle

Le Burgaud 31330 Haute-Garonne Occitanie progcafeduburgaud@gmail.com

L’événement CARNAVAL DU BURGAUD & SOIREE ROCK Le Burgaud a été mis à jour le 2024-02-23 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE