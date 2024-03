Carnaval du Bœuf-Villé 2024 Montluçon, samedi 23 mars 2024.

Le Carnaval du Bœuf-Villé est de retour les samedi 23 et dimanche 24 mars 2024 !

Un programme festif et dense vous attend bal masqué, bataille de confettis, chars, parade et crémation de Carmentrau !!

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-24

Différents lieux dans la ville

Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

