Les Amarres et l’Académie du Climat vous invitent à déployer vos plumages les plus sauvages le temps d’une journée en de drôles d’oiseaux… Il est temps de sortir vos couleurs majestueuses, vos becs crochus, vos gorges rouges et à piailler vos plus beaux bruits de piafs lors de la grande parade ! Une fête fracassante et extravagante pour se défouler, chanter et danser. Une ode à la folie pour célébrer le chaos des moineaux. Un grand cri va transpercer les murs et courir les rues. Venez danser, crier, chanter et surtout, venez paré.e.s de vos plus beaux costumes pour défiler avec nous !

● 14h : On se réveille les oiseaux !

●14h-17h :

– Ateliers masques, maquillage, pancartes, drapeaux et finitions costumes

– Studio photo et malle aux costumes : venez vous faire tirer le piaf par Photoclimat

– Exposition sur les moineaux de Paris par la LPO

● 16h30 – Cours de danse collective

● 17h – Départ du défilé aux sons de la Batucada Féministe (départ place Baudoyer – stop sur la place Bastille – stop sur le pont d’Austerlitz – arrivée aux Amarres)

● 20h30 – Défilé et concours des déguisements les plus fous + malle à déguisement + maquillage + surprises

● 22h – Concert live

● 00h – Dj set

● 2h – fin de la soirée, dodo des oiseaux !

La folie, ça se prépare et on a besoin de vous ! Les ateliers de préparation du carnaval se dérouleront tous les mercredis et samedis dans la Buvette de l’Académie du Climat (2 place Baudoyer) de 14h à 18h.

● Masques et costumes avec Yes We Camp à tous les ateliers

● Grands chapeaux avec Chloé Riviera : 23 février

● Marionnettes géantes avec les fileuses : 5 et 12/03

● Flûtes harmoniques (appeaux) de cris d’oiseaux avec Nicolas Bras : 26 février

● Costumes d’oiseaux et collerettes de fleurs avec la couturière Azza : 9-16 mars

● Nichoirs : date à venir

En parallèle, des ateliers de préparation seront organisés en interne aux Amarres à destination des personnes en situation de vulnérabilité et de précarité accueillies dans les Accueils de jour, avec la complicité de la Maif Social Club et de leur Ménagerie Numérique itinérante.

