Carnaval « Disney fluo / Disney horreur » Village Vic-en-Bigorre, vendredi 1 mars 2024.

Carnaval « Disney fluo / Disney horreur » Village Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Participez au Carnaval » Disney Fluo / Disney Horreur », organisé par la MJC, les écoles publiques et la mairie.

Au programme

– Entre 15h et 17h balade de M. Carnaval dans les écoles publiques et jugement.

– 19h grand bûcher de M. Carnaval et animation EM-CIMA devant la salle.

-21h bal de carnaval et démonstrations de danse avec Dans 6’T

Buvette par les parents d’élèves, food truck pour la restauration !

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 15:00:00

fin : 2024-03-01 23:30:00

Village VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie mjcvic65@orange.fr

L’événement Carnaval « Disney fluo / Disney horreur » Vic-en-Bigorre a été mis à jour le 2024-02-23 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65