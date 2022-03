Carnaval d’Igny Igny Igny Catégories d’évènement: Essonne

Igny

Carnaval d’Igny Igny, 19 mars 2022, Igny. Carnaval d’Igny Igny

2022-03-19 – 2022-03-19

Igny Essonne Igny Bleu, rouge, jaune, vert, violet, orange… les Ignissois sont invités à se colorer !

Le Carnaval revient le samedi 19 mars pour le plus grand bonheur des petits et des grands. Colorons les rues d’Igny grâce à des costumes haut en couleurs ! https://www.igny-animation.fr/contacts Igny

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Essonne, Igny Autres Lieu Igny Adresse Ville Igny lieuville Igny Departement Essonne

Igny Igny Essonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/igny/

Carnaval d’Igny Igny 2022-03-19 was last modified: by Carnaval d’Igny Igny Igny 19 mars 2022 Essonne Igny

Igny Essonne