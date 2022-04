CARNAVAL D’ETE NOCTURNE Pornic Pornic Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pornic

CARNAVAL D’ETE NOCTURNE Pornic, 6 août 2022, Pornic. CARNAVAL D’ETE NOCTURNE Vieux Port Départ quai l’Herminier Pornic

2022-08-06 – 2022-08-06 Vieux Port Départ quai l’Herminier

Pornic Loire-Atlantique La tradition du Carnaval est ici très ancienne puisqu’on en retrouve des traces jusqu’au milieu du XIXe siècle. Le comité actuel a vu le jour en 1902. Depuis chaque section choisit son thème de char et, à partir d’octobre s’attelle à la construction pour le défilé du printemps suivant. Des comités de localités voisines préparent leurs chars, pour se joindre à la grande représentation. Le Carnaval de printemps attire chaque année entre 25 et 30 000 personnes. La tradition veut qu’un carnaval s’achève en brûlant l’effigie du Roi. A Pornic le char tout entier passe par les flammes, en plein milieu du Vieux Port, un soir d’été vers 23h. Une belle façon de clôturer la fête. ANNULE. Défilé nocturne de chars multicolores accompagné de groupes de musique carnavalesque suivi sur le vieux port face au château du feu d’artifice vers 23h.

