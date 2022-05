CARNAVAL D’ESPONDEILHAN Espondeilhan Espondeilhan Catégories d’évènement: Espondeilhan

Hérault

CARNAVAL D’ESPONDEILHAN Espondeilhan, 14 mai 2022, Espondeilhan. CARNAVAL D’ESPONDEILHAN Espondeilhan

2022-05-14 – 2022-05-14

Espondeilhan Hérault Espondeilhan L’association des parents d’élèves d’Espondeilhan Coulobres organise le carnaval à Espondeilhan.

Au programme vous pourrez retrouver:

– Une déambulation dans le village à partir de 15 h 30 avec un départ au boulodrome.

– Un concours de déguisement pour les enfants

Espondeilhan

dernière mise à jour : 2022-04-12

