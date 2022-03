Carnaval Descartes Descartes Catégories d’évènement: Descartes

Indre-et-Loire

Carnaval Descartes, 5 mars 2022, Descartes. Carnaval Descartes

2022-03-05 – 2022-03-05

Descartes Indre-et-Loire Descartes Les enfants sont invités à venir déguisés à partir de 14h sur la place de la mairie.

De 14h à 15h : maquillage.

A15h, déambulation en musique dans les rues, les enfants peuvent amener de quoi faire du bruit.

Au retour : stand photos et goûter offert à tous les enfants déguisés. Les enfants sont invités à venir déguisés à partir de 14h sur la place de la mairie.

De 14h à 15h : maquillage.

A15h, déambulation en musique dans les rues, les enfants peuvent amener de quoi faire du bruit.

Au retour : stand photos et goûter offert à tous les enfants déguisés. comitedesfetes.descartes@gmail.com +33 6 30 34 78 48 Les enfants sont invités à venir déguisés à partir de 14h sur la place de la mairie.

De 14h à 15h : maquillage.

A15h, déambulation en musique dans les rues, les enfants peuvent amener de quoi faire du bruit.

Au retour : stand photos et goûter offert à tous les enfants déguisés. Descartes

dernière mise à jour : 2022-02-12 par

Détails Catégories d’évènement: Descartes, Indre-et-Loire Autres Lieu Descartes Adresse Ville Descartes lieuville Descartes Departement Indre-et-Loire

Descartes Descartes Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/descartes/

Carnaval Descartes 2022-03-05 was last modified: by Carnaval Descartes Descartes 5 mars 2022 descartes Indre-et-Loire

Descartes Indre-et-Loire