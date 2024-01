Carnaval des Supers Héros! Salle des fêtes Laurède, dimanche 11 février 2024.

Carnaval des Supers Héros! Salle des fêtes Laurède Landes

CARNAVAL Thème PRINCESSES SUPERS HÉROS SUPERS HÉROÏNES !

Enfile ton masque et ta cape et viens participer au Carnaval 2024 !

Cette année, le Carnaval aura lieu à la salle des fêtes de Laurède.

PS Même sans costume tu es le bienvenu (un atelier masque te permettra de te transformer sur place en Super Héros !)

Au programme

RDV à 15h à la salle des fêtes

15h 15h30

Participez aux ateliers Carnaval Ateliers création de masques- coloriages -Ateliers jeux Ateliers Coloriages des Supers Héros- Atelier Photobooth Supers Héros …

Inscription souhaitée afin de pouvoir répondre à tous les enfants, au 06 58 87 04 21 (sms uniquement) avant le 9 février.

15H30 Défilé des costumes ! Participez au défilé et à l’élection du plus beau costume, cette année il y aura 3 catégories Costume fille, Costume Garçon et Costumes Super Parent !

16h Goûter à partir de 1€

CARNAVAL Thème PRINCESSES SUPERS HÉROS SUPERS HÉROÏNES !

Enfile ton masque et ta cape et viens participer au Carnaval 2024 !

Cette année, le Carnaval aura lieu à la salle des fêtes de Laurède.

PS Même sans costume tu es le bienvenu (un atelier masque te permettra de te transformer sur place en Super Héros !)

Au programme

RDV à 15h à la salle des fêtes

15h 15h30

Participez aux ateliers Carnaval Ateliers création de masques- coloriages -Ateliers jeux Ateliers Coloriages des Supers Héros- Atelier Photobooth Supers Héros …

Inscription souhaitée afin de pouvoir répondre à tous les enfants, au 06 58 87 04 21 (sms uniquement) avant le 9 février.

15H30 Défilé des costumes ! Participez au défilé et à l’élection du plus beau costume, cette année il y aura 3 catégories Costume fille, Costume Garçon et Costumes Super Parent !

16h Goûter à partir de 1€ EUR.

Salle des fêtes 1 impasse de la mairie

Laurède 40250 Landes Nouvelle-Aquitaine

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-11 15:00:00

fin : 2024-02-11 17:00:00



L’événement Carnaval des Supers Héros! Laurède a été mis à jour le 2024-01-25 par OT Terres de Chalosse