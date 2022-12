CARNAVAL DES SAVEURS ET TRUFFES La Digne-d’Aval La Digne-d'Aval A.D.T. de l'Aude / OTI Limouxin La Digne-d'Aval Catégories d’évènement: Aude

La Digne-d'Aval

2023-02-26 09:00:00 09:00:00 – 2023-02-26 17:00:00 17:00:00

Aude La Digne-d’Aval La Digne-d’Aval ouvre sa sixième édition du Carnaval des saveurs et de la truffe , organisée dans la circulade de la Digne d’Aval.

La pleine période de récolte de la truffe touche à sa fin, l’occasion de profiter de l’un des derniers marchés de trufficulteurs à la Digne d’Aval.

À partir de 9 H et ce jusqu’à 17 H, vous pourrez découvrir le marché d’artisans et produits régionaux, avant l’ouverture des ventes de truffes à partir de 9H30.

De nombreuses animations . Restauration sur place carnavaldessaveurs@gmail.com +33 6 75 45 01 72 https://www.aude-truffes.com/francais/trufficulteurs-aude-agenda.shtml La Digne-d’Aval

