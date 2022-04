Carnaval des quartiers Résidence – La Poste Centre social LARC Ensemble, 20 avril 2022, Villeneuve-d'Ascq.

**Mercredi 20 avril 2022, venez participer au grand carnaval des quartiers Résidence et La Poste !** Le carnaval commencera à **13h avec le premier rassemblement, rue Corneille, au Larc Ensemble.** Le cortège empruntera le chemin du Rail et la rue de la Station. Départ à **14h du deuxième rassemblement avec le premier, au terrain Vert (rue des Tilleuls)**, puis cheminement rues Lully, Delibes, Debussy, boulevard Bizet et rue Yves Decugis **Arrivée vers 16h dans les jardins de la Maison des Genêts avec un grand goûter.** **Distribution de friandises le long du parcours et grand goûter dans les jardins de la Maison des Genêts.** Avec la participation d’une fanfare, des Gilles de Wattrelos et des petites mascottes. En partenariat avec l’association Genêts en fête, les CAL Dorémi et Boris Vian, le centre de loisirs Mermoz, la salle de jeux « La Clé de Sol », le centre social LARC ensemble, les jardins solidaires et la Maison des Genêts **Renseignements :** Maison des Genêts, tél : 03 20 91 81 74

Entrée libre

