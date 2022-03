Carnaval des Paluds Aubagne Aubagne Catégories d’évènement: Aubagne

Bouches-du-Rhône

Carnaval des Paluds Aubagne, 30 mars 2022, Aubagne. Carnaval des Paluds ZI Les Paluds Centre de Congrès AGORA Aubagne

2022-03-30 14:00:00 – 2022-03-30 18:00:00 ZI Les Paluds Centre de Congrès AGORA

Spectacle de magie, mascotte géante, goûter ainsi que d'autres surprises seront là pour les émerveiller ! Carnaval oblige, sortez les déguisements !! Les parents peuvent aussi se déguiser. Evènement offert par l'association des paluds aux familles de la zone industrielle des paluds- L'association des paluds invite vos enfants au Carnaval des Paluds ! contact@lespaluds.fr +33 4 42 84 38 48 http://www.lespaluds.fr/

