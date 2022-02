Carnaval des mouss Landéda, 12 mars 2022, Landéda.

Carnaval des mouss Salle Guénioc Kervigorn Landéda

2022-03-12 15:00:00 – 2022-03-12 19:00:00 Salle Guénioc Kervigorn

Landéda Finistère Landéda

Au programme :

Carnaval avec défilé dans Landéda sur le thème de la mer (circuit balisé et sécurisé)

Goûter proposé par l’amicale de l’école Joseph Signor et l’APEL de l’école Notre Dame des Anges

Boum animé par Just Jul’

Une animation proposée par les écoles, le club d’animation et la municipalité.

accueil@landeda.fr +33 2 98 04 93 06 http://www.landeda.fr/

Au programme :

Carnaval avec défilé dans Landéda sur le thème de la mer (circuit balisé et sécurisé)

Goûter proposé par l’amicale de l’école Joseph Signor et l’APEL de l’école Notre Dame des Anges

Boum animé par Just Jul’

Une animation proposée par les écoles, le club d’animation et la municipalité.

Salle Guénioc Kervigorn Landéda

dernière mise à jour : 2022-02-25 par OT PAYS DES ABERS