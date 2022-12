Carnaval des Machores Sélestat Sélestat Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Sélestat

Carnaval des Machores Centre ville Sélestat Bas-Rhin

2023-02-25

2023-02-25 – 2023-02-25 Sélestat

Bas-Rhin EUR Week-end festif du carnaval des Machores 2023. Après 2 années partiellement perturbées, nous pouvons à nouveau vous proposer un programme complet ! Samedi soir : cavalcade nocturne à 18h46 puis soirée carnavalesque avec bal à 20h31. Dimanche : apéritif festif à 11h, cavalcade internationale à 14h32 et animation carnavalesque à 16h02. Les Machores sont de retour à Sélestat avec un week-end carnavalesque placé sous le signe de la fête : parades nocturne et diurne, bal, apéritif festif et animations +33 6 88 33 04 18 Sélestat

