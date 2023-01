Carnaval des Gais Lurons, le défilé de nuit Vitré Vitré MAISON ACCUEIL BRETAGNE Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Vitré

Carnaval des Gais Lurons, le défilé de nuit Vitré, 15 avril 2023, Vitré MAISON ACCUEIL BRETAGNE . Carnaval des Gais Lurons, le défilé de nuit Vitré Ille-et-Vilaine

2023-04-15 21:30:00 – 2023-04-15 00:30:00 Vitré

Ille-et-Vilaine 21h30 : départ du défilé de nuit, la « Féerie des Lumières »

Final vers minuit place du Champ de Foire

Embrasement de Gai Luron 61

Bataille de confetti +33 6 11 05 11 45 Vitré

dernière mise à jour : 2023-01-10 par MAISON ACCUEIL BRETAGNE

Détails Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine, Vitré Autres Lieu Vitré Adresse Vitré Ille-et-Vilaine MAISON ACCUEIL BRETAGNE Ville Vitré MAISON ACCUEIL BRETAGNE lieuville Vitré Departement Ille-et-Vilaine

Vitré Vitré MAISON ACCUEIL BRETAGNE Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vitre-maison-accueil-bretagne/

Carnaval des Gais Lurons, le défilé de nuit Vitré 2023-04-15 was last modified: by Carnaval des Gais Lurons, le défilé de nuit Vitré Vitré 15 avril 2023 ille-et-vilaine MAISON ACCUEIL BRETAGNE vitré Vitré, Ille-et-Vilaine

Vitré MAISON ACCUEIL BRETAGNE Ille-et-Vilaine