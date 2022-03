Carnaval des femmes Catégorie d’évènement: île de France

Carnaval des femmes, 27 mars 2022, . Date et horaire exacts : Le dimanche 27 mars 2022

de 15h00 à 18h00

gratuit

Tous au 13e Carnaval des Femmes !! Le cortège du Carnaval des Femmes, Fête des Reines des Blanchisseuses de la Mi-Carême, aura lieu le dimanche 27 mars 2022. Le rendez-vous est à partir de 13 heures le dimanche 27 mars 2022 sur le terre-plein central de la place du Châtelet. Le départ a lieu à 15 heures pour emprunter l’itinéraire suivant : Départ de la place du Châtelet

Boulevard de Sébastopol (sur le trottoir de droite)

Traversée de la rue de Rivoli.

Rue de Rivoli (sur le trottoir de gauche)

Rue Saint-Martin

Rue Saint-Merri

Rue Sainte Croix de la Bretonnerie

Rue Vieille du Temple

Rue des Rosiers

Rue Ferdinand Duval

Traversée de la rue de Rivoli

Rue de Rivoli (sur le trottoir des n° impairs)

Rue de la Coutellerie

Avenue Victoria (chaussée latérale ouest)

Boulevard de Sébastopol

Place du Châtelet Dispersion à 18 heures Nous souhaitons que cette joyeuse fête soit un grand moment de convivialité fraternelle et de bonne humeur insouciante et partagée. Vive le Carnaval !!! Contact : http://www.carnaval-paris.org/ Balade

