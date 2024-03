CARNAVAL DES ENFANTS Route de Paimboeuf Vue, dimanche 24 mars 2024.

CARNAVAL DES ENFANTS Route de Paimboeuf Vue Loire-Atlantique

Voici venue la saison du Carnaval ! Les couleurs s’emparent des rues, les enfants se déguisent pour le plus grand bonheur des parents, tout le monde se réunit pour faire la fête, chasser l’hiver et accueillir le printemps ! Rendez-vous à Vue pour participer au spectacle !

3 bonnes raisons de participer à la fête :

Plusieurs animations seront proposées sur place à l’école publique pour financer les projets de l’école et les sorties pour les enfants :

Profitez d’un stand de maquillage

Vibrez aux sons des percussions avec une initiation à la danse et à la musique brésilienne « Batucada »

Enfilez votre plus beau costume et prenez part au défilé dans les rues !

Pratique :

Amenez vos propres percussions et intégrez le cortège !

Venez déguisés

Buvette, Food Truck et petite restauration sur place

Avec la participation de la Batucada de l’école de musique de Sainte-Pazanne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 15:30:00

fin : 2024-03-24 15:30:00

Route de Paimboeuf Ecole publique

Vue 44640 Loire-Atlantique Pays de la Loire mairiedevue@wanadoo.fr

