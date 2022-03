Carnaval des enfants Turckheim Turckheim Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Carnaval des enfants Turckheim

2022-03-05 14:00:00 – 2022-03-05 16:30:00

2022-03-05 14:00:00 – 2022-03-05 16:30:00

Turckheim Haut-Rhin Turckheim Cavalcade des enfants : 14h – place de l’Hôtel de Ville

Arrivée à l’Espace Rive Droite, pour le spectacle de Romain le Ventriloque, suivi de la distribution de goûter. Cavalcade suivie du spectacle de Romain le Ventriloque +33 3 89 27 61 62 Cavalcade des enfants : 14h – place de l’Hôtel de Ville

Arrivée à l’Espace Rive Droite, pour le spectacle de Romain le Ventriloque, suivi de la distribution de goûter. Turckheim

