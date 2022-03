CARNAVAL DES ENFANTS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse Haute-Garonne Un après-midi chocolaté avec des sourires, du soleil, des ballons, de la musique ainsi que des activités ludiques et tout plein de réjouissances pour rythmer la place de l’Estrapade et le jardin Raymond VI ! Une chasse aux trésors revisitée mais pour un final aux mêmes saveurs : dégustation de chocolat pour les enfants ! Obligation de respecter une jauge, inscription obligatoire.

Le carnaval des enfants est de retour à Toulouse pour le bonheur des petits et des grands !

