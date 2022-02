Carnaval des enfants Stotzheim Stotzheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Stotzheim Bas-Rhin Stotzheim Après plusieurs années d’absence, le carnaval des enfants revient à Stotzheim alors Préparez vos déguisements et tenez-vous prêts à défiler !

Cavalcade :

– Départ à 14h00 depuis l’entrée de l’école élémentaire (Route romaine en face de la mairie)

– Cavalcade Quartier central et rue des Tilleuls

– Retour dans la cour de l’école élémentaire où une petite restauration (crêpes / gâteaux / boissons) sera disponible, avec vérification du pass sanitaire à partir de 16 ans.

Pour animer tout cela nous avons la chance de compter parmi nos participants :

– Hebdi Fecht

– Ma Chouette Crêperie

– Clown Bigoudi

Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

