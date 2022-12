CARNAVAL DES ENFANTS Sarrebourg Sarrebourg TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD - SITE SARREBOURG Sarrebourg Catégories d’évènement: Moselle

Moselle Sarrebourg La Ville de Sarrebourg propose, aux enfants âgés de 3 à 11 ans, de fêter carnaval à la salle des fêtes ! Les enfants doivent être accompagnés d’une personne adulte. Les enfants viendront, bien entendu, déguisés, libres de revêtir le costume de leur choix. Jeux, musique, goûter et élection des plus beaux costumes sont au programme. Il s’agit d’une animation payante. Les billets sont en vente en mairie à partir du 6 février 2023. +33 3 87 03 05 06 salle des fêtes place du Marché Sarrebourg

