**Carnaval des enfants** Association Clap 53 (Comité de Loisirs et d’Animation de Porchefontaine) Concours de déguisements, défilé des participants, remise de prix et goûter ! SAMEDI 2 AVRIL À 15H Salle Delavaud, Maison de quartier de Porchefontaine Durée : 2h Tout public Sur inscription : [clap53@free.fr](mailto:clap53@free.fr) Dans le cadre du Festival Baz’arts des mômes

Le traditionnel concours de déguisement à manquer sous aucun prétexte ! Salle Delavaud 86 Rue Yves le Coz, 78000 Versailles Versailles Porchefontaine Yvelines

