Carnaval des enfants Rhinau Rhinau Catégories d’Évènement: Bas-Rhin

Rhinau

Carnaval des enfants Rhinau, 4 mars 2023, Rhinau . Carnaval des enfants 31 rue de la Chasse Rhinau Bas-Rhin

2023-03-04 14:30:00 – 2023-03-04 16:30:00 Rhinau

Bas-Rhin DJ Fred revient à Rhinau et va faire la Fête avec les enfants et les faire danser sur tous les tubes du moment. Venez nombreux déguisés ! Les enfants costumés défilent +33 6 81 88 19 22 Rhinau

dernière mise à jour : 2023-01-10 par

Détails Catégories d’Évènement: Bas-Rhin, Rhinau Autres Lieu Rhinau Adresse 31 rue de la Chasse Rhinau Bas-Rhin Ville Rhinau lieuville Rhinau Departement Bas-Rhin

Rhinau Rhinau Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rhinau/

Carnaval des enfants Rhinau 2023-03-04 was last modified: by Carnaval des enfants Rhinau Rhinau 4 mars 2023 31 rue de la Chasse Rhinau Bas-Rhin Bas-Rhin Rhinau

Rhinau Bas-Rhin