2022-05-07 14:30:00 – 2022-05-07 17:30:00

Préfailles Loire-Atlantique Les enfants sont invités à venir costumés à 14h à la Chapelle de Préfailles pour :

– 14h30 : départ du défilé avec le char de Carnapref

– 16h : un goûter, salle annexe de l’Espace culturel, proposé par l’Amicale des Petits Mousses.

– 16h30 : projection de dessins animées Vivez un après-midi féérique !

Gratuit, ouvert à tous dans la limite des places disponibles. Carnaval des enfants en centre-ville, puis goûter et projection de dessins animées à l’Espace Culturel.

