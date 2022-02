Carnaval des enfants Munster Munster Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Munster

Carnaval des enfants Munster, 5 mars 2022, Munster. Carnaval des enfants Munster

2022-03-05 – 2022-03-05

Munster Haut-Rhin La fête des petits (et grands) enfants ! Enfilez votre plus beau costume et venez participer à la cavalcade dans les rues de la ville à l’initiative du Conseil municipal des jeunes de Munster. Un défilé haut en couleur, ouvert à tous les enfants, à ne pas rater ! Cette année sera organisé un concours du plus bel engin roulant !

Règlement : fabriquer et/ou décorer un engin roulant. La base peut être : un vieux vélo, une planche à roulette, une trottinette, une brouette, une charrette, ou encore une vielle carriole…

Libre cours à votre imagination ! Les enfants seront sous la responsabilité de leur parent et une collation sera proposée aux participants à l’issue du défilé. Enfilez votre plus beau costume et venez participer à la cavalcade dans les rues de Munster. Cette année sera organisé un concours du plus bel engin roulant ! Une manifestation organisée par le Conseil Municipal des jeunes de Munster. La fête des petits (et grands) enfants ! Enfilez votre plus beau costume et venez participer à la cavalcade dans les rues de la ville à l’initiative du Conseil municipal des jeunes de Munster. Un défilé haut en couleur, ouvert à tous les enfants, à ne pas rater ! Cette année sera organisé un concours du plus bel engin roulant !

Règlement : fabriquer et/ou décorer un engin roulant. La base peut être : un vieux vélo, une planche à roulette, une trottinette, une brouette, une charrette, ou encore une vielle carriole…

Libre cours à votre imagination ! Les enfants seront sous la responsabilité de leur parent et une collation sera proposée aux participants à l’issue du défilé. Munster

dernière mise à jour : 2022-01-25 par

Détails Catégories d’évènement: Haut-Rhin, Munster Autres Lieu Munster Adresse Ville Munster lieuville Munster Departement Haut-Rhin

Munster Munster Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/munster/

Carnaval des enfants Munster 2022-03-05 was last modified: by Carnaval des enfants Munster Munster 5 mars 2022 Haut-Rhin Munster

Munster Haut-Rhin