Carnaval des enfants Monistrol-sur-Loire, vendredi 22 mars 2024.

Carnaval des enfants….. Thème les bandes dessinées, défilé des plus petits le matin et des plus grands l’après-midi, animations musicales en centre ville

Début : 2024-03-22

fin : 2024-03-22

Monistrol-sur-Loire 43120 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes

