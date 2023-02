CARNAVAL DES ENFANTS Médiathèque du Thillot Le Thillot OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES Le Thillot Catégories d’Évènement: Le Thillot

Vosges Le Thillot Carnaval des enfants organisé par l’Association des Parents d’Elèves Indépendants (APEI). Jeux, animation, musique, boissons et beignets de carnaval. Entrée gratuite, renseignements par téléphone ou par mail. Les enfants seront sous la responsabilité des adultes qui les accompagnent. apei.lethillot@gmail.com +33 6 76 91 21 58 APEI

dernière mise à jour : 2023-02-07

